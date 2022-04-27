По его словам, как только «наши бывшие партнеры» поймут, что у нынешнего киевского режима нет шансов сохраниться, они перестанут его поддерживать. В этом смысле, подчеркнул эксперт, надежды на переговоры с Украиной абсолютно беспочвенны. С одной стороны, опыт последних 8 лет уже хорошо это показал.
«Во-вторых, сам факт переговоров не только раздражает значительную часть российского общества, но и дает западным политикам основания полагать, что нынешний киевский режим имеет шансы удержаться у власти. Отсюда — всевозможные попытки помочь ему в этом. Осознав, что судьба Владимира Зеленского и его армии предрешена, а также поняв, что поставляемые на Украину вооружение и техника уничтожаются, не успев доехать до места назначения, Запад начнет искать ему замену и, возможно, даже сам ускорит его падение», — заключил он.
Полностью интервью с Александром Казаковым можно прочитать здесь.