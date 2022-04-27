Будет Запад поддерживать Украину или нет - в руках Москвы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил профессор кафедры политических наук Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Александр Казаков

Константин Сивков: Россия по факту контролирует территорию Украины, Киев ничего не может с этим сделать © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Во-вторых, сам факт переговоров не только раздражает значительную часть российского общества, но и дает западным политикам основания полагать, что нынешний киевский режим имеет шансы удержаться у власти. Отсюда — всевозможные попытки помочь ему в этом. Осознав, что судьба Владимира Зеленского и его армии предрешена, а также поняв, что поставляемые на Украину вооружение и техника уничтожаются, не успев доехать до места назначения, Запад начнет искать ему замену и, возможно, даже сам ускорит его падение», — заключил он.

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