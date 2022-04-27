Немецкий энергохолдинг Uniper считает возможной оплату российского газа, которая может быть произведена в мае, и для этого будет вестись диалог с правительством страны. Об этом 27 апреля заявила финансовый директор компании Тиина Туомела в ходе телефонной конференции

«Что касается оплаты [газа] в рублях, мы считаем, что изменение схемы оплаты не противоречит санкционному законодательству, поэтому такая оплата возможна… Но, конечно, мы продолжаем диалог с правительством ФРГ, чтобы позиции были полностью согласованы… Что касается следующей оплаты в соответствии с новым указом, то она должна произойти в конце мая», — сказала Туомела. Австрия приняла условия России по новой оплате за газ - канцлер © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В конце марта президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны, которые ввели санкции против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.

В интервью Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал, почему Еврокомиссия не сможет быстро запретить схему оплаты газа за рубли.