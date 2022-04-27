Австрийская нефтегазовая компания OMV приняла условия России об открытии соответствующего счета в российском банке и оплате поставок российского газа в рублях. Об этом 27 апреля сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции

«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они (условия — ред.) были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», — сказал Нехаммер. Эксперт рассказал, почему Россия перевела расчеты за газ из долларов и евро в рубли © РИА Новости, Михаил Кутузов / Перейти в фотобанк

Кроме того, министр энергетики страны Леоноре Гевесслер отметил, что газ из России поступал и поступает в Австрию без перебоев.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны, которые ввели санкции против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.

Ранее в интервью изданию Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал, что Россия продолжает торговлю с ЕС, получаемые от нее средства помогают РФ смягчать санкционное давление.