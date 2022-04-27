«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они (условия — ред.) были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», — сказал Нехаммер.
Кроме того, министр энергетики страны Леоноре Гевесслер отметил, что газ из России поступал и поступает в Австрию без перебоев.
В конце марта президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны, которые ввели санкции против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
Ранее в интервью изданию Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал, что Россия продолжает торговлю с ЕС, получаемые от нее средства помогают РФ смягчать санкционное давление.