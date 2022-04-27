Возможно ли дальнейшее ухудшение отношений России и стран Запада? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил профессор кафедры политических наук Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Александр Казаков

«В краткосрочной перспективе, думаю, да. Еще не исчерпан арсенал средств давления на Кремль. Словом, дна в этом смысле отношения пока не достигли — есть еще, куда падать», — сказал эксперт.

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«Вместе с тем, чем более очевидными будут становиться экономические последствия от санкций для тех, кто их против нас вводил, тем скорее придет осознание контрпродуктивности такой политики в отношении России. Недовольство населения европейских государств растущими ценами на продукты и топливо, проблемы со сбытом продукции на российский рынок, отсутствие щедрых российских туристов неминуемо приведут к тому, что давить начнут уже на власти стран-инициаторов санкционных действий», — уверен Казаков.

В связи с чем он предположил, что восстановление разрушенного взаимодействия начнется с тех сфер, где потери для европейцев будут особенно чувствительными. А уже вслед за ними «подтянутся» наука, культура и спорт.

Полностью интервью с Александром Казаковым можно прочитать здесь.