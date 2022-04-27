«В краткосрочной перспективе, думаю, да. Еще не исчерпан арсенал средств давления на Кремль. Словом, дна в этом смысле отношения пока не достигли — есть еще, куда падать», — сказал эксперт.
Он уточнил, что не исключены новые санкции против банковского и энергетического секторов, попытки исключить Россию из отдельных международных структур, также будет продолжаться давление на государства, отказавшиеся присоединиться к западному хору обвинителей Москвы.
«Вместе с тем, чем более очевидными будут становиться экономические последствия от санкций для тех, кто их против нас вводил, тем скорее придет осознание контрпродуктивности такой политики в отношении России. Недовольство населения европейских государств растущими ценами на продукты и топливо, проблемы со сбытом продукции на российский рынок, отсутствие щедрых российских туристов неминуемо приведут к тому, что давить начнут уже на власти стран-инициаторов санкционных действий», — уверен Казаков.
В связи с чем он предположил, что восстановление разрушенного взаимодействия начнется с тех сфер, где потери для европейцев будут особенно чувствительными. А уже вслед за ними «подтянутся» наука, культура и спорт.
Полностью интервью с Александром Казаковым можно прочитать здесь.