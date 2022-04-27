Официальный Киев хочет манипулировать ситуацией вокруг «Азовстали» в своих целях, прикрываясь людьми. Об этом 27 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik

«Киевский режим хочет манипулировать данной ситуацией за счет использования находящихся там людей во всех возможных случаях в собственных интересах», — сказала Захарова. Завод «Азовсталь» в Мариуполе останется в прошлом - мэр © скриншот видео "news-front.info"

По ее словам, Владимир Зеленский считает, что «надо иметь некий козырь в рукаве, страшный, кровавый, но в его понимании это такая вот карта, которую «можно бесконечно разыгрывать».

В настоящий момент почти вся территория Мариуполя находится под контролем Народной милиции ДНР и Вооруженных сил РФ. Украинские националисты и подразделения Вооруженных сил Украины укрываются в промышленной зоне завода «Азовсталь».

В интервью изданию Украина.ру заявил военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов заявил, что недра «Азовстали» могут скрывать в себе не только ядерное оружие, но и источник крайне опасных инфекций.