«Киевский режим хочет манипулировать данной ситуацией за счет использования находящихся там людей во всех возможных случаях в собственных интересах», — сказала Захарова.
По ее словам, Владимир Зеленский считает, что «надо иметь некий козырь в рукаве, страшный, кровавый, но в его понимании это такая вот карта, которую «можно бесконечно разыгрывать».
В настоящий момент почти вся территория Мариуполя находится под контролем Народной милиции ДНР и Вооруженных сил РФ. Украинские националисты и подразделения Вооруженных сил Украины укрываются в промышленной зоне завода «Азовсталь».
В интервью изданию Украина.ру заявил военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов заявил, что недра «Азовстали» могут скрывать в себе не только ядерное оружие, но и источник крайне опасных инфекций.