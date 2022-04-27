«Газпром» сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока. Об этом 27 апреля пресс-служба компании сообщила в Telegram

«По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях, в соответствии с Указом Президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным Указом.

Кроме того компания сообщила, что Болгария и Польша являются транзитными государствами и в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

В интервью Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал, почему Еврокомиссия не сможет быстро запретить схему оплаты газа за рубли.