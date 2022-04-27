Уровень взаимоотношений с Сербией для России должен повысится. Об этом заявил политолог Денис Денисов в интервью изданию Украина.ру

Вучич заявил сенаторам США, что Сербия не будет вводить санкций против России © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

На днях сербский журналист, собкор белградской газеты «Вечерние новости» в Москве Бранко Влахович в интервью Украина.ру отметил, что США постоянно давят на президента Сербии Александра Вучича, чтобы Белград ввел санкции против России, но политик этого не хочет.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.