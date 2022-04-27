«Для нас было бы выгодно иметь такой плацдарм в центре Европы, думаю, сербы меня простят за подобное выражение. К этому все предрасположено, но необходимо для нас сконцентрироваться и приложить большие усилия для того, чтобы это действительно так произошло», — сказал он.
На днях сербский журналист, собкор белградской газеты «Вечерние новости» в Москве Бранко Влахович в интервью Украина.ру отметил, что США постоянно давят на президента Сербии Александра Вучича, чтобы Белград ввел санкции против России, но политик этого не хочет.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.