«Пока Москва эскалирует, мы продолжаем эскалировать наши санкции и экономические меры. Если Москва изменит свой курс, мы сменим наш курс», — сказал он..
Прайс добавил, что США видят в санкциях не самоцель, а средство достижение цели — прекращение боевых действий на Украине.
«Но это не означает, что привлечения к ответственности не будет. Конечно, ответственность должна быть, и мы проговаривали различные механизмы для этого», — сказал он.
После начала спецоперации Росси на Украине западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.