США будут наращивать давление на Россию при дальнейшей эскалации на Украине, но готовы ответить взаимностью на смену курса. Об этом на брифинге для СМИ 26 апреля заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс

Олег Ногинский: Россия переживет санкции и станет менее зависима от Запада © Александр Бабич/golos.ua

Прайс добавил, что США видят в санкциях не самоцель, а средство достижение цели — прекращение боевых действий на Украине.

«Но это не означает, что привлечения к ответственности не будет. Конечно, ответственность должна быть, и мы проговаривали различные механизмы для этого», — сказал он.

После начала спецоперации Росси на Украине западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.