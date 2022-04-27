Шеф Пентагона Ллойд Остин 27 апреля заявил в интервью Fox News, что говорить о возможности вступления Украины в НАТО было бы спекуляцией

Философия НАТО: частное, общее, украинское…

Он подчеркнул, что сейчас возможности вступления Украины в НАТО на повестке нет.

Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

На днях спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет изменять в конституции существующие пункты о намерении страны вступить в НАТО. При этом в марте он же утверждал, что не исключает внесения изменений в конституцию страны относительно намерения Украины вступить в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта отмечал, что Киеву пришло время признать, что Украина не станет членом Альянса.