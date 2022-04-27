«Администрация Байдена добровольно совершает ошибку в ООН, которая рискует воскресить давний вопрос о праве вето, которым обладают пять постоянных членов Совета Безопасности», — отметил Болтон.
Американский политик удивился тому, что США стали единственной страной-членом постоянной пятерки СБ, которая поддержала «злополучную» инициативу. Он считает, что эта «неразумная и ненужная» резолюция отражает стремление ослабить и уничтожить право вето.
«Обратите внимание на опасные аргументы администрации Байдена. Постпред США при Линда Томас-Гринфилд раскритиковала Россию за "постыдную практику злоупотребления правом вето"», — написал экс-советник Трампа.
Болтон напомнил, что США неоднократно в одностороннем порядке накладывали вето, чем, в свою очередь, были недовольны Великобритания, Франция, Россия и Китай.
Ранее Генассамблея ООН без голосования приняла резолюцию авторства Лихтенштейна и нескольких стран, постановляющую, что председатель Генеральной Ассамблеи будет созывать официальное заседание Ассамблеи в течение десяти рабочих дней «после наложения вето одним или несколькими постоянными членами Совета безопасности для обсуждения ситуации, в отношении которой было наложено вето».