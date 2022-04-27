Минпромторг уже утвердил перечень брендов, которые могут поставляться и реализовываться в России без разрешения правообладателей. В нем порядка 200 компаний, но, скорее всего, он будет расширяться, рассказал 27 апреля ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин агентству «Прайм»

Помоечная мода: французский бренд «слизал» образы львовского бездомного © SlaviksFashion/Фейсбук

«То есть фактически, при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально здесь продаваться таким образом», — указал юрист.

Поставки товаров на условиях параллельного импорта будут вестись не через аккредитованного дилера, а по «серым» каналам, то есть, с использованием альтернативных схем.

Это поможет устранить дефицит товаров в магазинах и не допустить роста цен, заключил он.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.