Более того, можно ожидать включения в него некоторых автоконцернов, если они не решат вернуться в Россию.
«То есть фактически, при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально здесь продаваться таким образом», — указал юрист.
Поставки товаров на условиях параллельного импорта будут вестись не через аккредитованного дилера, а по «серым» каналам, то есть, с использованием альтернативных схем.
Это поможет устранить дефицит товаров в магазинах и не допустить роста цен, заключил он.
После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.