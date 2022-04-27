Подразделения Росгвардии в рамках специальной военной операции применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), незаметные для средств ПВО украинских войск. Об этом 27 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах

«Не Байрактары». Военный эксперт о том, какие беспилотники опаснее всего для РФ на Украине © president.gov.ua

Он уточнил, что это сводит потери среди дронов, в том числе от стрелкового огня с земли, к единичным случаям.

Собеседник добавил, что эти аппараты обладают слабой контрастностью как в видимом, так и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Кроме того, у них сниженный уровень шума.

Разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA 421-16Е HD разработан входящей в концерн «Калашников» компанией ZALA AERO. Беспилотник может находится в воздухе свыше четырех часов, его дальность применения составляет 75 километров. На него могут устанавливаться различные полезные нагрузки, включая камеры высокого разрешения. Обработка фото- и видеоинформации при этом происходит непосредственно на борту БПЛА в полете.