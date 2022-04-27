«Подразделения Росгвардии применяют на Украине беспилотные летательные аппараты ZALA 421-16Е HD, которые за счет электрического двигателя в совокупности с малыми размерами, композитными материалами и светлым камуфляжем остаются практически невидимы для различных средств ПВО противника, а также визуального наблюдения. В частности, их не захватывают тепловые головки самонаведения для ПЗРК», — рассказал источник.
Он уточнил, что это сводит потери среди дронов, в том числе от стрелкового огня с земли, к единичным случаям.
Собеседник добавил, что эти аппараты обладают слабой контрастностью как в видимом, так и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Кроме того, у них сниженный уровень шума.
Разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA 421-16Е HD разработан входящей в концерн «Калашников» компанией ZALA AERO. Беспилотник может находится в воздухе свыше четырех часов, его дальность применения составляет 75 километров. На него могут устанавливаться различные полезные нагрузки, включая камеры высокого разрешения. Обработка фото- и видеоинформации при этом происходит непосредственно на борту БПЛА в полете.