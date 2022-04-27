Она попросила Остина расширить утверждение о том, что целью США является ослабление России, репортер поинтересовалась, почему шеф Пентагона не говорит о поражении РФ.
«Мы не воюем с Россией. Украина в нынешний момент борется с Россией», — заявил Остин.
Он подчеркнул, что не считает происходящее вокруг Украины скрытым конфликтом России и НАТО.
«Совершенно ясно, что это борьба Украины», — сказал Остин.
По его словам, соседи и союзники Украины лишь помогают, «убеждаются, что у них (Украины) есть необходимое для успеха».
Ранее по итогам поездки в Киев шеф Пентагона заявил, что в США хотят видеть Россию «ослабленной до степени неспособности к такого рода вещам, которые они совершили, вторгнувшись на Украину».