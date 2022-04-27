Шеф Пентагона Ллойд Остин 26 апреля поправил журналистку Fox News, которая хотела услышать о поражении России

Госдеп США может включить РФ в список «спонсоров терроризма» — Псаки © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы не воюем с Россией. Украина в нынешний момент борется с Россией», — заявил Остин.

Он подчеркнул, что не считает происходящее вокруг Украины скрытым конфликтом России и НАТО.

«Совершенно ясно, что это борьба Украины», — сказал Остин.

По его словам, соседи и союзники Украины лишь помогают, «убеждаются, что у них (Украины) есть необходимое для успеха».

Ранее по итогам поездки в Киев шеф Пентагона заявил, что в США хотят видеть Россию «ослабленной до степени неспособности к такого рода вещам, которые они совершили, вторгнувшись на Украину».