Он объяснил, что разрешить украинский кризис путём переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением не удастся. Опыт последних восьми лет убеждает в том, что достигнутые договорённости в Киеве вряд ли будут соблюдать.
«Сам факт переговоров — по крайней мере, в том формате и на тех условиях, как они велись до сих пор — не только раздражает значительную часть российского общества, но и дает западным политикам основания полагать, что нынешний киевский режим имеет шансы удержаться у власти. Отсюда — всевозможные попытки помочь ему в этом», — рассказал Казаков.
Он добавил, что только разгром армии киевского режима приведёт к тому, что Запад прекратит поддерживать Зеленского и, возможно, даже сам ускорит его падение.
Полностью интервью можно прочитать здесь.