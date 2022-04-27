Он отметил, что не исключены новые санкции против банковского и энергетического секторов, а также попытки исключить Россию из отдельных международных структур, в которых она ещё сохраняет членство.
«Безусловно, будет продолжаться давление на государства, отказавшиеся присоединиться к западному хору обвинителей Москвы. Словом, дна в этом смысле отношения пока не достигли — есть ещё, куда падать», — сказал Казаков.
С другой стороны, недовольство населения европейских государств растущими ценами на продукты и топливо и другие проблемы, возникающие как следствие антироссийских санкций, приведут к тому, что население этих стран станет оказывать давление на власти, предположил эксперт.
«В этой связи логично предположить, что и восстановление разрушенного взаимодействия начнётся с тех сфер, где потери для европейцев будут особенно чувствительными. За ними, надеюсь, последуют и абсолютно незаслуженно пострадавшие сферы науки, культуры и спорта», — добавил он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.