Поскольку весь арсенал давления Запада на Москву ещё не исчерпан, в краткосрочной перспективе отношения сторон могут стать ещё хуже. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру профессор кафедры политических наук Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Александр Казаков

Он отметил, что не исключены новые санкции против банковского и энергетического секторов, а также попытки исключить Россию из отдельных международных структур, в которых она ещё сохраняет членство.

«Безусловно, будет продолжаться давление на государства, отказавшиеся присоединиться к западному хору обвинителей Москвы. Словом, дна в этом смысле отношения пока не достигли — есть ещё, куда падать», — сказал Казаков.

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«В этой связи логично предположить, что и восстановление разрушенного взаимодействия начнётся с тех сфер, где потери для европейцев будут особенно чувствительными. За ними, надеюсь, последуют и абсолютно незаслуженно пострадавшие сферы науки, культуры и спорта», — добавил он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.