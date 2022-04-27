«За счет инструментов, связанных с финансовыми взаимоотношениями, с тем, что Сербия официально заявила и продолжает свой путь в Европейский Союз, за счет таких инструментов, конечно, эти страны могут влиять на внешнюю политику Сербии, о чем уже не стесняясь говорит президент Сербии [Александр] Вучич. И это, на самом деле, такой очень знаковый и показательный пример, что уже глава государства, вводя ограничения по России, по СПЧ, объясняет это тем, что это вынужденная мера, которая сделана под давлением западных стран», — сказал политолог.
Он подчеркнул, что таким образом Запад сам же отходит от принципа уважения суверенного права государства на определение своей внешней политики.
«Вот — это все двойные стандарты Запада. Нам будут в учебниках рассказывать про права человека, про суверенные права государств и наций, а на деле это тоталитарная машина, которая хочет, чтобы позиция ее доминировала и была единственно верной. Пускай она и будет триста раз неверной, но это их позиция, а следовательно, она априори для всех остальных должна быть верной. Что, конечно, неправильно, и для Сербии это тяжело», — объяснил Денисов.
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