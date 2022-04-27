Ряд европейских стран акцентирует внимание на том, что Сербии необходимо солидаризироваться с позицией Европейского союза по украинскому конфликту, солидаризироваться с позицией НАТО, а это означает - выступить резко против России. Об этом сообщил политолог Денис Денисов в интервью изданию Украина.ру

Бранко Влахович: Сербия уже не верит в «морковки» НАТО © предоставлено Б.Влаховичем

Он подчеркнул, что таким образом Запад сам же отходит от принципа уважения суверенного права государства на определение своей внешней политики.

«Вот — это все двойные стандарты Запада. Нам будут в учебниках рассказывать про права человека, про суверенные права государств и наций, а на деле это тоталитарная машина, которая хочет, чтобы позиция ее доминировала и была единственно верной. Пускай она и будет триста раз неверной, но это их позиция, а следовательно, она априори для всех остальных должна быть верной. Что, конечно, неправильно, и для Сербии это тяжело», — объяснил Денисов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.