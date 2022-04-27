«Там находится лаборатория, в просторечии "Яма", где испытывались особо вирулентные (болезнетворные — ред.) инфекции на людях. А если там какой-то особо вредный возбудитель легочной чумы? Я сейчас не фантазирую, говорю, абсолютно не отрываясь от правды. Напомню тем, кто желает подумать о себе и своих детях. Легочная чума не была излечена, ее нельзя излечить, она просто ушла. Она разорила всю Европу 500-600 лет назад», — сказал Артамонов.
Он подчеркнул, что по окончании спецоперации «Азовсталь» ни в коем случае нельзя оставлять в том виде, в котором завод существует сейчас, поскольку многокилометровые туннели предприятия могут хранить еще много опасных секретов.
Полностью интервью с военным обозревателем холдинга «Правда.ру» Александром Артамоновым можно прочитать здесь.