Недра «Азовстали» могут скрывать в себе не только ядерное оружие, но и источник крайне опасных инфекций. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов

«Там находится лаборатория, в просторечии "Яма", где испытывались особо вирулентные (болезнетворные — ред.) инфекции на людях. А если там какой-то особо вредный возбудитель легочной чумы? Я сейчас не фантазирую, говорю, абсолютно не отрываясь от правды. Напомню тем, кто желает подумать о себе и своих детях. Легочная чума не была излечена, ее нельзя излечить, она просто ушла. Она разорила всю Европу 500-600 лет назад», — сказал Артамонов.

«Говорю только то, что мне положено знать». Интервью с пленным снайпером ВСУ © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Операція об'єднаних сил

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