«Методы похожие: запрещение партий, лишение прав больших групп населения, похищения, незаконные аресты, травля и казни», — считает он.
Кроме того, Кирк рассказал, что после переворота 1973 года чилийская хунта навязала стране «дикую» форму капитализма: доминирование нескольких экономических групп над государством и ресурсами страны, отсутствие стратегии экономического и социального развития и охраны окружающей среды, и системную коррупцию.
«Мы можем наблюдать такую ситуацию и на Украине, где неолиберализм уничтожил большинство социальных прав, особенно после 2014 года, приватизировав здравоохранение и не обращая внимания на инфраструктуру», — указал корреспондент.
Полностью интервью можно прочитать здесь.