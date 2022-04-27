Киевский режим напоминает существовавшую в Чили в семидесятых и восьмидесятых годах прошлого столетия диктатуру Аугусто Пиночета. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк

Украина.ру на Rutube Почему арабы поддерживают Россию, но никто об этом не знает?