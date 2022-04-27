«Существует такая критика, дескать, что ж такое, вроде бы уже дошли до Херсона, стоим у Одессы, в двух шагах Николаев, и в то же самое время продолжается огонь по Донбассу. Почему-то все забыли, что через славный город Днепропетровск (Днепр — ред.) в течение 6-7 месяцев шли бесконечные эшелоны с оружием и с танками, и все — на восток. Поэтому концентрация оружия в районе северной части Луганска превышает всякое воображение и всякие меры», — сказал эксперт.
Также он заявил, что все те, кто критикует российскую армию за «слишком медленное проведение спецоперации» — демонстрируют свою безграмотность и непонимание ситуации, ведь все гладко бывает только на бумаге, а в реальности все не так просто.
Полностью интервью с военным обозревателем холдинга «Правда.ру» Александром Артамоновым можно прочитать здесь.