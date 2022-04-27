Военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему до сих пор продолжается огонь по Донбассу, несмотря на то, что российские военные продвинулись уже довольно глубоко вглубь Украины

«Существует такая критика, дескать, что ж такое, вроде бы уже дошли до Херсона, стоим у Одессы, в двух шагах Николаев, и в то же самое время продолжается огонь по Донбассу. Почему-то все забыли, что через славный город Днепропетровск (Днепр — ред.) в течение 6-7 месяцев шли бесконечные эшелоны с оружием и с танками, и все — на восток. Поэтому концентрация оружия в районе северной части Луганска превышает всякое воображение и всякие меры», — сказал эксперт.

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