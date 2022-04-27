С украинской стороны в настоящее время воюет примерно 200-250 тысяч человек. Это - обстрелянная армия, отработавшая навыки в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов

«250 тысяч пусть и участвовали в бандитских операциях, потому что что такое обстрелы мирных жителей и статичные цели, находящиеся в Донецке? Но все-таки они стреляли, они умеют пользоваться оружием, у них есть идеология, и, простите, они повязаны кровью. Они великолепно понимают, что делали. Это здравомыслящие люди, трезвомыслящие, и во многом сами выносящие приговоры самим себе, боясь сдаваться в плен. Многие боятся из-за того, что понимают, что у них позади. Мы имеем дело с подготовленной армией», — констатировал эксперт.

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