Спецоперация на Украине была спровоцирована заявлением Владимира Зеленского о ядерном оружии, возможность внезапного вступления Украины в НАТО и неизбежность её наступления на ДНР и ЛНР. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк

Украина.ру на Rutube Почему арабы поддерживают Россию, но никто об этом не знает?