По словам журналиста, его не удивило начало российской спецоперации, так как чётко и ясно высказанные требования России в области безопасности были проигнорированы Украиной, США, Евросоюзом, и НАТО.
«Видимо, они полагали, что Россия угрожает не по-настоящему и не решится действовать», — рассказал Кирк.
Telesur (La Nueva Televisora del Sur) является латиноамериканским телеканалом с головным офисом в Каракасе (Венесуэла), и ведёт вещание на испанском, португальском и английском языках.
Полностью интервью можно прочитать здесь.