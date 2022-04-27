Польский эксперт раскрыл, что ждёт Россию в случае неудачи в спецоперации
Польский эксперт раскрыл, что ждёт Россию в случае неудачи в спецоперации
© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
По словам журналиста, его не удивило начало российской спецоперации, так как чётко и ясно высказанные требования России в области безопасности были проигнорированы Украиной, США, Евросоюзом, и НАТО.

«Видимо, они полагали, что Россия угрожает не по-настоящему и не решится действовать», — рассказал Кирк.

Telesur (La Nueva Televisora del Sur) является латиноамериканским телеканалом с головным офисом в Каракасе (Венесуэла), и ведёт вещание на испанском, португальском и английском языках.

Полностью интервью можно прочитать здесь.