Перспектива ухудшения отношений России и Запада реалистична. Об этом заявил доцент департамента коммуникаций и медиа Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук, эксперт Российского общества политологов Петр Самойленко в интервью изданию Украина.ру

Вместе против Запада. Как будут развиваться отношения России с Китаем © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Он добавил, что при этом могут быть найдены общие сферы сотрудничества, которые будут «выше» межгосударственных противоречий — к примеру, это освоение космоса, искусственный интеллект, развитие медицины и так далее.

«Но и для этого нужно обоюдное желание сторон, которое пока еще не сформировалось — для этого нужно время», — отметил эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.