«Хотя такое системное ухудшение вряд ли может быть бесконечным или длиться годами. Более реалистична ситуация, когда отношения упадут до определенной достаточно критичной отметки, после чего будут заморожены на таком уровне, как происходило исторически с такими странами как Иран или КНДР. Это будет не самым оптимистичным сценарием, поскольку заведомо поставит нас на грань долговременной новой "холодной войны"», — сказал Самойленко.
Он добавил, что при этом могут быть найдены общие сферы сотрудничества, которые будут «выше» межгосударственных противоречий — к примеру, это освоение космоса, искусственный интеллект, развитие медицины и так далее.
«Но и для этого нужно обоюдное желание сторон, которое пока еще не сформировалось — для этого нужно время», — отметил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.