По словам специалиста, боевики могли проникнуть самолетами из Турции в Польшу, а уже оттуда доехать до Украины поездами или машинами.
«Фото-видео таких боевиков (или их трупов) пока не появлялись, но я вполне допускаю, что такую бросовую пехоту могли нанять. Тем более, что Турция использовала таких наемников в Карабахе и в Ливии. Это дешевая расходная пехота. Пушечное мясо, которым платят по тысяче долларов в месяц (в Идлибе они получают 50-100). Для них Украина — это способ прокормить семью», — заявил эксперт.
Полностью интервью с экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным можно прочитать здесь.