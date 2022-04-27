Запорожские источники сообщили, что в город из сирийского Идлиба привезли 2 тысячи боевиков. Эта информация вполне может соответствовать действительности, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonel Cassad Борис Рожин. Об этом он рассказал в интервью Украине.ру

В Приднестровье взорвали радиотелецентр - МВД © commons.wikimedia.org, Raymond Zoller

«Фото-видео таких боевиков (или их трупов) пока не появлялись, но я вполне допускаю, что такую бросовую пехоту могли нанять. Тем более, что Турция использовала таких наемников в Карабахе и в Ливии. Это дешевая расходная пехота. Пушечное мясо, которым платят по тысяче долларов в месяц (в Идлибе они получают 50-100). Для них Украина — это способ прокормить семью», — заявил эксперт.

Полностью интервью с экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным можно прочитать здесь.