Запад поставляет Украине списанные «Джавелины». Об этом заявил военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Армия РФ уничтожила склад с Javelin в Житомире © The U.S. Army

Военно-техническая помощь западных партнёров Украины началась задолго до 24 февраля 2022 года. С началом российской специальной военной операции она резко выросла по всем параметрам. При этом Запад, ранее не замеченный в благотворительности, решает сугубо свои меркантильные задачи.

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