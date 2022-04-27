«"Джавелины" имеют срок годности. Там есть инертный газ, которым надо охлаждать головку самонаведения перед пуском. По этому поводу четко пишется по инструкции, что не более пяти, максимум восьми лет с момента производства. А украинцам поставляют "Джавелины", которым по 10-12 лет. Поэтому — как прилетит этот "Джавелин", и прилетит ли вообще, никто не знает. Украина превратилась в барахолку, чтобы сбыть как можно больше оружия и убить как можно больше украинцев», — сказал обозреватель.
Военно-техническая помощь западных партнёров Украины началась задолго до 24 февраля 2022 года. С началом российской специальной военной операции она резко выросла по всем параметрам. При этом Запад, ранее не замеченный в благотворительности, решает сугубо свои меркантильные задачи.
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