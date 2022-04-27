Нужно ли давать военным советы и стоит ли экспертам комментировать ход спецоперации РФ на Украине. На эту тему в интервью изданию Украина.ру высказался эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonel Cassad Борис Рожин

Запад использует Украину как военный таран против РФ - посол © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Если мы вообще не будем комментировать действия Минобороны, то это превратится в одну сплошную официальную сводку. Лично я считаю, что нужно предпринимать больше усилий по разрушению логистической инфраструктуры противника, потому что это вызывает напряжение в тылу и затрудняет снабжение левобережной группировки», — сказал он.

По словам эксперта, в частности, можно выигрывать время, если системно разрушать железнодорожные мосты и тяговые подстанции Украины, чтобы не давать противнику перебрасывать военную технику.

Между тем, Рожин подчеркнул, что план операции никто не раскрывает, поэтому реагировать на действия Минобороны весьма затруднительно.

Полностью интервью с экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным можно прочитать здесь.