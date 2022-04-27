Он уверен, что Министерство обороны РФ не ориентируется на то, что говорят в СМИ.
«Если мы вообще не будем комментировать действия Минобороны, то это превратится в одну сплошную официальную сводку. Лично я считаю, что нужно предпринимать больше усилий по разрушению логистической инфраструктуры противника, потому что это вызывает напряжение в тылу и затрудняет снабжение левобережной группировки», — сказал он.
По словам эксперта, в частности, можно выигрывать время, если системно разрушать железнодорожные мосты и тяговые подстанции Украины, чтобы не давать противнику перебрасывать военную технику.
Между тем, Рожин подчеркнул, что план операции никто не раскрывает, поэтому реагировать на действия Минобороны весьма затруднительно.
Полностью интервью с экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным можно прочитать здесь.