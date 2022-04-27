Военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру рассказал об афере американского военно-промышленного комплекса (ВПК) в ходе российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины

«Западу придется доставлять Киеву оружие на ишаках» - военный эксперт

По словам Артамонова, американцы рассматривают войну в Европе в том числе как место сбыта вооружения.

«Как в Чикаго: мы поставляем — вы покупаете. А для того, чтобы поставлять, необходимо для начала сбыть то вооружение, которое есть, чашка-то полна. Чтобы она была пустой, надо сначала ее опорожнить, поэтому мы сольем все на Украину», — отметил обозреватель.

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