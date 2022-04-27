«Это касается Германии в меньшей степени, в большей степени — новых восточно-европейских братьев-натовцев. Американский ВПК избавлялся от излишков, а потом и просто от штатного вооружения частей восточно-европейских армий, чтобы потом поставить вместо того, что уйдет на Украину, свое собственное вооружение. Причем — втридорога поставить», — объяснил он.
По словам Артамонова, американцы рассматривают войну в Европе в том числе как место сбыта вооружения.
«Как в Чикаго: мы поставляем — вы покупаете. А для того, чтобы поставлять, необходимо для начала сбыть то вооружение, которое есть, чашка-то полна. Чтобы она была пустой, надо сначала ее опорожнить, поэтому мы сольем все на Украину», — отметил обозреватель.
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