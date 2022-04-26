Улучшение отношений России с «недружественными странами» маловероятно. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру профессор кафедры политических наук Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Александр Казаков

Кабмин России утвердил перечень недружественных стран © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

«Бесконечные пакеты санкций и ограничений, игнорирование (а, порой, и потакание) расцветшей на Западе буйным цветом русофобии, поставленные на поток обвинения России во всех мыслимых и немыслимых грехах — всё это никак не способствует не только нормализации отношений, но даже началу налаживания конструктивного диалога», — указал Казаков.

Он добавил, что постоянные взаимные высылки дипломатов также ставят под вопрос осуществление такого диалога.

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