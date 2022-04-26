Украинские президенты Леонид Кучма и Виктор Янукович были прозападными политическими деятелями, не создававшими проблем для США. Однако украинские националисты, выступавшие против них, получили возможность влиять на политику США. Такое мнение приводится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру

Ищенко утверждает, что Запад мог бы успешно укреплять своё влияние на Украине, сохраняя при этом с Россией если не близкие, то конструктивные отношения.

«Но рвущаяся к власти толпа маргиналов из разных общественных организаций получила, при помощи НКО и прочих созданных при поддержке Запада структур, возможность влиять на формирование политической позиции США», — указал политолог.

Он объяснил, что украинские националисты нашли в США поддержку в лице немногочисленых «беглых бандеровцев», занимавших в Госдепе должности «специалистов по Украине» и мечтавших о реванше.

«В результате США не стали мешать этим "прозападным" деятелям рваться к деньгам и власти. Это традиционный колониальный подход — не важно, кто вождь в колонии, важно, чтобы он при минимальной внешней поддержке мог обеспечить интересы колонизаторов», — рассказал политолог.

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