Ищенко утверждает, что сложившаяся к 2004 году на Украине ситуация стала результатом внутренних процессов, происходивших и в СССР, и после его распада.
«США и Запад ничего не придумали, никакими особыми технологиями не владели. На Украине они столкнулись с уже сложившейся ситуацией, предполагавшей нарастающую враждебность украинской правящей элиты к России и всему русскому, резкое снижение компетентности украинских управленцев, за счёт ускоренной смены бюрократических поколений, в рамках которой… провинциальная бюрократия заменялась "политическими активистами"».
Полностью статью можно прочитать здесь.