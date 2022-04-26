Западные страны не создавали на Украине русофобскую прослойку политических активистов. Они нашли её там уже сформированной и стали поддерживать политически и материально. Такое мнение приводится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру

Просто о сложном. Как и почему на Украине появилась русофобия?

«США и Запад ничего не придумали, никакими особыми технологиями не владели. На Украине они столкнулись с уже сложившейся ситуацией, предполагавшей нарастающую враждебность украинской правящей элиты к России и всему русскому, резкое снижение компетентности украинских управленцев, за счёт ускоренной смены бюрократических поколений, в рамках которой… провинциальная бюрократия заменялась "политическими активистами"».

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