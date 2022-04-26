Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что взыгрался теневой рынок закупки с Украины человеческих органов для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам. Об этом 26 апреля он заявил в интервью «Российской газете»

«Запад уже столкнулся с оживлением теневого рынка закупки человеческих органов у социально уязвимых слоев населения Украины для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам», — сказал Патрушев.

Кроме того, по его словам, торговля детьми-сиротами, вывезенными с Украины для последующего незаконного усыновления, получит в Европе «новое дыхание».

Ранее СМИ сообщили, что в середине апреля уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова развернула информационную кампанию по перевозке через линию фронта 58 воспитанников Херсонского областного дома ребенка в возрасте от двух месяцев до пяти лет.

По данным телеканала, везти детей в зону боевых действий омбудсмен требовала от главврача детского учреждения и от настоятеля баптистской церкви. Она объясняла это тем, что на подконтрольной России территории нарушались права ребенка.