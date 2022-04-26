Подавляющее большинство украинских управленцев являются звеньями в механизме тотальной коррупции, процветающей на Украине, а их профессиональные навыки очень низки. Такое мнение приводится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру

Эксперт полемизирует с бывшим депутатом Верховной Рады Украины Олегом Царёвым, заявлявшим, что Россия должна приветствовать и стимулировать переход на её сторону мэров украинских городов, поскольку, по мнению Царёва, они имеют положительный управленческий опыт.

«Это неправда. Подавляющее большинство украинских управленцев, как в центре, так и на местах были назначены по итогам двух Майданов как политические активисты, а не как выдающиеся специалисты. Все они являются звеньями в механизме украинской тотальной коррупции», — утверждает Ищенко.

По его мнению, если украинские мэры сами предложат пойти на сотрудничество с российской властью, то какое-то время их можно использовать.

Возможно, некоторые из них смогут зарекомендовать себя как хорошие работники. Но большинство, оставшись на своих постах, будут проводниками политики коррупции, считает Ищенко.

«На протяжении десятилетий все звенья украинской управленческой вертикали (включая местное самоуправление) были заточены под одну функцию: собирать деньги внизу и передавать их наверх…. Такие кадры могут только разлагать работающих с ними российских коллег. Польза же от них, в плане укрепления контроля России за территориями весьма сомнительна», — говорится в статье.

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