«Я также хочу обратиться к руководству Украины. Прошу вас расследовать данные факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов здесь, на территории Приднестровья», — заявил он.
Кроме того, Красносельский обратился к руководству Молдавии с просьбой не поддаваться на провокации, чтобы не быть втянутыми в агрессию против Приднестровья.
В Приднестровье зафиксировано уже три теракта: против здания Министерства госбезопасности, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра. На въезде в города будут установлены блокпосты. Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер. При этом в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого, въезжающего в населенный пункт.
Также сообщается, что силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы.