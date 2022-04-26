Президент непризнанной Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский обратился к Владимиру Зеленскому с требованием расследовать факты незаконного перемещения украинцев в республику, которые совершили теракты. Его слова 26 апреля приводит «ТСВ Приднестровье» в Telegram

«Я также хочу обратиться к руководству Украины. Прошу вас расследовать данные факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов здесь, на территории Приднестровья», — заявил он.

Кроме того, Красносельский обратился к руководству Молдавии с просьбой не поддаваться на провокации, чтобы не быть втянутыми в агрессию против Приднестровья. Кто ударит первым: в соцсетях обсудили обострение в Приднестровье © odessa-life.od.ua

В Приднестровье зафиксировано уже три теракта: против здания Министерства госбезопасности, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра. На въезде в города будут установлены блокпосты. Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер. При этом в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого, въезжающего в населенный пункт.

Также сообщается, что силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы.