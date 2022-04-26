Итогом политики Запада и киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств. Об этом 26 апреля заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете»

«Не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому… Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств», — сказал Патрушев.

Россия, отозвавшись на призывы о помощи Донецкой и Луганской Народных Республик, 24 февраля начала проводить военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Одной из целей кампании стало освобождение территорий Донбасса от украинских нацистов.

Ранее известный украинский политолог Кость Бондаренко впервые с 24 февраля дал интервью о своем видении ситуации. В беседе с коллегой — политологом Русланом Бортником — он дал оценку, как и почему разворачиваются драматические события, кто является выгодополучателем конфликта между Украиной и Россией и при каких условиях все это может закончиться.