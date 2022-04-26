Меры, предпринимаемые США и другими странами Запада для закрытия своего информационного пространства, свидетельствуют об успехах России в «информационной войне». Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру

Олег Ясинский: Эту информационную войну выиграет тот, кто научится говорить правду © из личного архива О.Ясинского «Китай, например, десятилетиями критиковали за жёсткий контроль над собственным сегментом интернета», — напоминает он. По мнению Ищенко, Россия, работая в рамках этих правил, не просто отстояла собственное информационное пространство, но и начала успешное наступление на территорию Запада. В результате США начали «панически закрывать свой информационный рынок», рассказал Ищенко. Полностью статью можно прочитать здесь.