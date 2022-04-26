Пока США были уверены, что выигрывают информационную войну, они навязывали информационную открытость СССР, России, Китаю и другим своим противникам, считает эксперт.
«Китай, например, десятилетиями критиковали за жёсткий контроль над собственным сегментом интернета», — напоминает он.
По мнению Ищенко, Россия, работая в рамках этих правил, не просто отстояла собственное информационное пространство, но и начала успешное наступление на территорию Запада. В результате США начали «панически закрывать свой информационный рынок», рассказал Ищенко.
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