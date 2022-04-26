По мнению журналиста, открытая цензура, которой на Западе подвергли российские СМИ, уничтожила любые претензии на объективность и плюрализм медиа в этих странах.
«Пресса массово создаёт дискурс, построенный на ненависти к русским, и это напоминает мне произошедшее в Руанде в 1994 году, где [межнациональная] резня началась с радиопрограмм, или расистскую пропагандистскую кампанию нацистских групп в Германии в тридцатые годы прошлого века», — сказал Кирк
Чилийский журналист находится в Донбассе, начиная с 24 марта, и ведёт репортажи на испанском и английском языках.
Полностью интервью можно прочитать здесь.