Современная западная журналистика в значительной степени отошла от своих функций, и «с энтузиазмом» участвует в информационной войне. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк

Обнуление. Расчеловечивание — броня майданного режима © коллаж Украина.Ру

«Пресса массово создаёт дискурс, построенный на ненависти к русским, и это напоминает мне произошедшее в Руанде в 1994 году, где [межнациональная] резня началась с радиопрограмм, или расистскую пропагандистскую кампанию нацистских групп в Германии в тридцатые годы прошлого века», — сказал Кирк

Чилийский журналист находится в Донбассе, начиная с 24 марта, и ведёт репортажи на испанском и английском языках.

Полностью интервью можно прочитать здесь.