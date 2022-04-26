Мэр Киева Виталий Кличко предложил переименовать Арку дружбы народов в центре столицы в Арку свободы украинского народа. Об этом 26 апреля он написал в своем Telegram-канале

Кличко потребовал у Германии тяжелое вооружение © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Віталій Кличко / Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Віталій Кличко / Перейти в фотобанк

В целом, киевские власти планируют демонтировать еще около 60 памятников, барельефов и знаков, связанных с Советским Союзом и Россией.

На переименование составлен список из более 460 улиц и объектов. До 1 мая будет продолжаться обсуждение с киевлянами.

С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в стране были уничтожено множество памятников советской эпохи. Главными объектами для атак праворадикалов стали памятники Ленину. Несколько раз неонацисты заявляли, что уничтожили последний подобный памятник на Украине.

С начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины местные погромщики переключились на русскую культуру: в разных городах переименовывают улицы, названные в честь русских писателей и деятелей науки. Также в нескольких городах были снесены памятники и бюсты А.С. Пушкина.