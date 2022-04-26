«Сегодня начали демонтаж и вечером планируем его завершить — убираем бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в центре столицы 1982 года… Я подписал и представлю проект решения, который Киевсовет рассмотрит на ближайшем заседании. О переименовании арки в Арку свободы украинского народа», — написал он.
В целом, киевские власти планируют демонтировать еще около 60 памятников, барельефов и знаков, связанных с Советским Союзом и Россией.
На переименование составлен список из более 460 улиц и объектов. До 1 мая будет продолжаться обсуждение с киевлянами.
С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в стране были уничтожено множество памятников советской эпохи. Главными объектами для атак праворадикалов стали памятники Ленину. Несколько раз неонацисты заявляли, что уничтожили последний подобный памятник на Украине.
С начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины местные погромщики переключились на русскую культуру: в разных городах переименовывают улицы, названные в честь русских писателей и деятелей науки. Также в нескольких городах были снесены памятники и бюсты А.С. Пушкина.