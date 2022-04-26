Теракт против Министерства госбезопасности Тирасполя осуществили лица, прибывшие с территории Украины. Об этом 26 апреля источник в правительственных кругах Приднестровья сообщил РИА Новости

«Террористический акт осуществили три пока не установленных лица, которые вне пунктов пропуска — по полю — в 17:15 заехали с территории Украины в районе населенного пункта Нововладимировка в восьми километрах к северу от Тирасполя. Около 18:00 они тем же маршрутом выехали на территорию Украины», — сообщил источник.

Отмечается, что взрывы на территории авиапарка Минобороны ПМР и на территории Приднестровского радиотелецентра являются «логическим продолжением».

Приднестровье вводит красный уровень террористической опасности, который предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности. На въезде в города будут установлены блокпосты. Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер.

При этом в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого, въезжающего в населенный пункт.

Ранее с учетом ситуации в Приднестровье глава ДНР Денис Пушилин сделал заявление о втором этапе спецоперации.