«Вооружённые силы страны рассматривают Россию и Китай как своих противников, я лично убеждался в этом на форумах по стратегии, проходивших под патронажем чилийской армии», — заявил журналист, комментируя антироссийский курс правительства южноамериканской страны.
Он рассказал о расположенной на крайнем юге Чили военно-морской базе, предназначенной для боевых действий на Тихом океане.
Кирк добавил, что Чили участвует в совместных тихоокеанских военно-морских патрулях, возглавляемых США, якобы для защиты морских природных ресурсов от хищнического китайского промысла.
Чилийский журналист находится в Донбассе, начиная с 24 марта, и ведёт репортажи на испанском и английском языках.
Полностью интервью можно прочитать здесь.