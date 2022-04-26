Чили является частью военно-стратегической схемы Соединённых Штатов в Тихом океане. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк

«Вооружённые силы страны рассматривают Россию и Китай как своих противников, я лично убеждался в этом на форумах по стратегии, проходивших под патронажем чилийской армии», — заявил журналист, комментируя антироссийский курс правительства южноамериканской страны.

Он рассказал о расположенной на крайнем юге Чили военно-морской базе, предназначенной для боевых действий на Тихом океане.

Эксперт объяснил, почему Аргентина и Чили проголосовали против РФ в ООН © dan-news.info

Чилийский журналист находится в Донбассе, начиная с 24 марта, и ведёт репортажи на испанском и английском языках.

Полностью интервью можно прочитать здесь.