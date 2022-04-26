Обычные сербы в большинстве своем поддерживают Россию и русских. Об этом заявил политолог Денис Денисов в интервью изданию Украина.ру

Вучич заявил сенаторам США, что Сербия не будет вводить санкций против России © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Он добавил, что между русскими и сербами очень много общего, «поэтому мы и воспринимает друг друга действительно как братские народы».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.