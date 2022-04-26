«Истории наших стран переплетены очень серьезно многие века. Белград, столица Сербии, да и многие крупные города, если центральные части страны брать — они почти все построены русскими архитекторами. После того, как случилась революция в 1917 году, сотни тысяч людей мигрировали в родную для себя страну, по одной простой причине. Правильно же люди говорят — они православные, они славяне, у них тоже был очень сложный исторический путь, связанный с коммуникацией с Западной Европой, с католицизмом, с мусульманами», — сказал политолог.
Он добавил, что между русскими и сербами очень много общего, «поэтому мы и воспринимает друг друга действительно как братские народы».
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