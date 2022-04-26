У России нет никаких розовых очков относительно выстраивания политики Сербии. Об этом заявил политолог Денис Денисов в интервью изданию Украина.ру

Вучич заявил сенаторам США, что Сербия не будет вводить санкций против России © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Сербия не поддержала антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. На прошлой неделе Вучич заверил, что Сербия не поставит под вопрос свой национальный интерес и не присоединится к антироссийским санкциям из-за Украины.

При этом в начале месяца он заявлял, что Сербия намерена закупить у Турции беспилотники Bayraktar.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.