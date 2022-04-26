«Политика — это искусство возможного. [Президент Сербии Александр] Вучич и его окружение достаточно много говорили и говорят, что отношения с Россией для них действительно очень важны. Самые ли важные это отношения — это большой вопрос. Но пока мы знаем, и это отрадно, что 95-97% населения Сербии солидарно с русским населением, с Российской Федерацией», — сказал политолог.
Сербия не поддержала антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. На прошлой неделе Вучич заверил, что Сербия не поставит под вопрос свой национальный интерес и не присоединится к антироссийским санкциям из-за Украины.
При этом в начале месяца он заявлял, что Сербия намерена закупить у Турции беспилотники Bayraktar.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.