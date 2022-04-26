Он добавил, что это касается и его друзей, работающих в чилийских СМИ.
«Я видел, как мои друзья-журналисты, прогрессивные, интеллигентные, посвятившие всю свою жизнь защите прав человека и созданию альтернативных средств массовой информации, безоговорочно верят тем самым СМИ, которые они всегда осуждали,… умаляют роль неонацистов на Украине и одобряют цензуру в отношении… российских СМИ», — сказал Кирк.
Кирк находится в Донбассе, начиная с 24 марта, и ведёт репортажи на испанском и английском языках.
Telesur (La Nueva Televisora del Sur) является латиноамериканским телеканалом с головным офисом в Каракасе (Венесуэла).
Полностью интервью можно прочитать здесь.