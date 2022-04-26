Основные СМИ Чили транслируют пропаганду киевского режима, а работающие там журналисты не пытаются критически осмыслить передаваемые им международными агентствами сообщения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк

Американский военкор объяснил, почему западные СМИ искажают факты о России © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

«Я видел, как мои друзья-журналисты, прогрессивные, интеллигентные, посвятившие всю свою жизнь защите прав человека и созданию альтернативных средств массовой информации, безоговорочно верят тем самым СМИ, которые они всегда осуждали,… умаляют роль неонацистов на Украине и одобряют цензуру в отношении… российских СМИ», — сказал Кирк.

Кирк находится в Донбассе, начиная с 24 марта, и ведёт репортажи на испанском и английском языках.

Telesur (La Nueva Televisora del Sur) является латиноамериканским телеканалом с головным офисом в Каракасе (Венесуэла).

Полностью интервью можно прочитать здесь.