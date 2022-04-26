Одесские националисты оставили на ограде российского консульства граффити и демонтировали табличку. Об этом 26 апреля сообщил в соцсети один из местных радикалов Демьян Ганул

В частности, возле российского консульства и на его заборе появились надписи — «Украина превыше всего» и «Украина — Одесса». При этом само консульство прекратило свое работу еще до начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Новые взрывы в Приднестровье, посольства ДНР и ЛНР, дым над «Азовсталью», потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 26 апреля © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Сегодня мы решили патриотично разрисовать забор возле российского консульства в Одессе, но потом мы увидели вот эту "жестяную банку"… Нашли ключики, ломик и демонтировали», — сказал Ганул.

Также на заборе появились надписи украинских городов — Буча, Ирпень, Мариуполь, Харьков, Гостомель, Чернигов, Херсон, Николаев.

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему Россия уже скоро возьмется за Николаев. Также он пояснил, почему Одессу отрежут без штурма.

Во вторник Приднестровье сообщило, что вводит красный уровень террористической опасности, который предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности. Ранее с учетом ситуации в Приднестровье глава ДНР Денис Пушилин сделал заявление о втором этапе спецоперации.