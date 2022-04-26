«Принято решение о введении в стране красного уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Приднестровье зафиксировано уже три теракта: против здания Министерства госбезопасности, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра. На въезде в города будут установлены блокпосты. Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер. При этом в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого, въезжающего в населенный пункт.
Также сообщается, что силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы.
Ранее с учетом ситуации в Приднестровье глава ДНР Денис Пушилин сделал заявление о втором этапе спецоперации.