Приднестровье вводит красный уровень террористической опасности, который предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности. Об этом 26 апреля говорится в сообщении пресс-службы президента непризнанной республики Вадима Красносельского

Новые взрывы в Приднестровье, посольства ДНР и ЛНР, дым над «Азовсталью», потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 26 апреля © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Отмечается, что в Приднестровье зафиксировано уже три теракта: против здания Министерства госбезопасности, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра. На въезде в города будут установлены блокпосты. Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер. При этом в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого, въезжающего в населенный пункт.

Также сообщается, что силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы.

Ранее с учетом ситуации в Приднестровье глава ДНР Денис Пушилин сделал заявление о втором этапе спецоперации.