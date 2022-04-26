Оставить «Азовсталь» в таком виде, который есть, нельзя. Причина - никто не знает точно, что может скрываться в недрах этого завода. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов

«По моей информации, — у меня есть определенные источники, в том числе и в Западной Европе, в военных кругах, — действительно, существовала с большой долей вероятности возможность, что с базы Бюхель в Германии через эстонский центр "Тапа" в район Харькова могла быть или была завезена ядерная боеголовка — для того, чтобы использовать ее в пуске ракеты по России. Я это к тому, что мы не знаем, что находится в недрах. А если там еще одна боеголовка лежит?» — сказал эксперт.

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