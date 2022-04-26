«По моей информации, — у меня есть определенные источники, в том числе и в Западной Европе, в военных кругах, — действительно, существовала с большой долей вероятности возможность, что с базы Бюхель в Германии через эстонский центр "Тапа" в район Харькова могла быть или была завезена ядерная боеголовка — для того, чтобы использовать ее в пуске ракеты по России. Я это к тому, что мы не знаем, что находится в недрах. А если там еще одна боеголовка лежит?» — сказал эксперт.
Он утверждает, что там же — на металлургическом комбинате — находится и лаборатория, где на людях испытывались разные инфекции. Обозреватель предположил, что там могли испытывать в том числе и возбудитель легочной чумы.
Полностью интервью с военным обозревателем холдинга «Правда.ру» Александром Артамоновым можно прочитать здесь.