«Во-первых, успехи России по проведению военной операции и демилитаризации Украины, усилению контроля над территорией этого государства и происходящими там событиями, в том числе и общегуманитарного характера. Это будет свидетельством радикального улучшения и спада накала обстановки в этом регионе», — сказал эксперт.
Вторым фактором он назвал усталость от противостояния, которая сформируется по прошествии какого-то времени — взаимные потери, прежде всего, экономические, от антироссийских санкций, повышение степени независимости России от западных технологий и иных экономических и инновационно-технологических факторов международного сотрудничества, реализация стратегии нового импортозамещения.
«В таких условиях станет ясно, что продолжение противостояния в существующем формате просто не актуально, поскольку не достигает цели», — объяснил Самойленко.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.