Доцент департамента коммуникаций и медиа Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук, эксперт Российского общества политологов Петр Самойленко в интервью изданию Украина.ру рассказал о двух группах факторов, которые могут наиболее существенно повлиять на процесс изменения отношения Запада к украинскому режиму

Украинский политолог объяснил, как Россия и Китай могут вынудить Запад договариваться © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Вторым фактором он назвал усталость от противостояния, которая сформируется по прошествии какого-то времени — взаимные потери, прежде всего, экономические, от антироссийских санкций, повышение степени независимости России от западных технологий и иных экономических и инновационно-технологических факторов международного сотрудничества, реализация стратегии нового импортозамещения.

«В таких условиях станет ясно, что продолжение противостояния в существующем формате просто не актуально, поскольку не достигает цели», — объяснил Самойленко.

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