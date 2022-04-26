Военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что свои прогнозы на сроки проведения второго этапа СВО России на Украине дают многие политологи и агентства, однако на этом этапе работа не закончится

«Американцы считают, что вторая фаза продлится долго. Если брать агентство Bloomberg, то их расчет — приблизительно до зимы. Я не буду давать собственные прогнозы, будет нескромно и неправильно с этической точки зрения. Конечно же, несколько месяцев точно продлится. Следующим крепким орешком будет Одесса, где, как мы знаем, готовится очень большая провокация — в стиле Бучи или Краматорска», — заявил эксперт.

Полностью интервью с военным обозревателем холдинга «Правда.ру» Александром Артамоновым можно прочитать здесь.