На Украине появилась своя «легендарная бабушка» - фото

Украинцы сняли на видео бабушку в защитной форме и в каске, чтобы показать альтернативу легендарной бабушке, которая вышла к Вооруженным силам Украины с советским флагом. Соответствующее видео на днях стало распространяться по Telegram-каналам

На видео пожилая женщина говорит по-украински — «Добрый вечер, мы с Украины», а далее повторяет матерный лозунг в адрес российской армии.

На ролике видно, что глазами бабушка ищет поддержки у людей, стоящих за кадром.

В апреле этого года в сети появилось видео, на котором пожилая женщина вышла навстречу солдатам ВСУ, держа в руках флаг СССР. Пенсионерка подумала, что к её дому подошли российские военные.

Глумясь над пожилой женщиной, украинские боевики растоптали красное знамя, а взамен дали ей пакет с продуктами. Однако пенсионерка вернула его им, хотя явно нуждалась в помощи. Легендарная бабушка с красным флагом обнаружилась в Московской области

Эта бабушка стала символом сопротивления украинским националистам.

Историю подвига бабушки с флагом СССР рассказал в Совбезе ООН первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Это имело широкий резонанс. В России изображения смелой пожилой женщины появились на баннерах и фасадах зданий во многих городах страны.