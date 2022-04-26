На Украине появилась своя «легендарная бабушка» - фото

На видео пожилая женщина говорит по-украински — «Добрый вечер, мы с Украины», а далее повторяет матерный лозунг в адрес российской армии.
На ролике видно, что глазами бабушка ищет поддержки у людей, стоящих за кадром.
В апреле этого года в сети появилось видео, на котором пожилая женщина вышла навстречу солдатам ВСУ, держа в руках флаг СССР. Пенсионерка подумала, что к её дому подошли российские военные.
Глумясь над пожилой женщиной, украинские боевики растоптали красное знамя, а взамен дали ей пакет с продуктами. Однако пенсионерка вернула его им, хотя явно нуждалась в помощи.
Эта бабушка стала символом сопротивления украинским националистам.
Историю подвига бабушки с флагом СССР рассказал в Совбезе ООН первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Это имело широкий резонанс. В России изображения смелой пожилой женщины появились на баннерах и фасадах зданий во многих городах страны.