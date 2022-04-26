Возможно, Россия не ожидала, что украинские нацисты будут оказывать сопротивление в жилых кварталах Мариуполя, поэтому бои там так сильно затянулись. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк

Он находится в регионе с 24 марта и, кроме Мариуполя, побывал в Донецке, Луганске и Волновахе.

«Возможно, Россия не ожидала, что центром сопротивления неонацистских батальонов будут жилые районы и гражданские объекты, и не ожидала, что они так бесстыдно будут прикрываться гражданским населением, о чём сообщали сотни людей, в том числе и мы», — рассказал журналист.

Журналист Ясинский рассказал правду о событиях в Волновахе © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Telesur (La Nueva Televisora del Sur) является латиноамериканским телеканалом с головным офисом в Каракасе (Венесуэла), и ведёт вещание на испанском, португальском и английском языках.

Полностью интервью можно прочитать здесь.