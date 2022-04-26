Он находится в регионе с 24 марта и, кроме Мариуполя, побывал в Донецке, Луганске и Волновахе.
«Возможно, Россия не ожидала, что центром сопротивления неонацистских батальонов будут жилые районы и гражданские объекты, и не ожидала, что они так бесстыдно будут прикрываться гражданским населением, о чём сообщали сотни людей, в том числе и мы», — рассказал журналист.
Он считает, что в ходе наступательной кампании на севере Донецкой и Луганской республик союзные войска пытаются избежать сильных разрушений, подобных тем, от которых пострадал Мариуполь, и поэтому она может затянуться.
Telesur (La Nueva Televisora del Sur) является латиноамериканским телеканалом с головным офисом в Каракасе (Венесуэла), и ведёт вещание на испанском, португальском и английском языках.
Полностью интервью можно прочитать здесь.