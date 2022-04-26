Бывший депутат Верховной Рады от партии «Самопомощь» Егор Соболев прервал общение с родителями, которые живут в России из-за спецоперации на Украине. Об этом 25 апреля рассказала его жена, украинская телеведущая Маричка Падалко в эфире телеканала «1+1»

Падалко написала родителям мужа 24 февраля и рассказала, что Соболев вступил в территориальную оборону. В словах матери Соболева, отметила она, было очень много переживаний за сына.

Журналистка отметила, что переживания родителей Соболева касались его лично, но не были поддержкой Украине. После того, как муж Падалко узнал позицию родных, прервал общение с ними. Украинский политолог объяснил почему спецоперация на Украине может продлиться долго © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

«Егор сказал им больше ему не писать <…>. Он им написал все, что думает о России <…> ну и написал им и их стране проклятие», — рассказала Падалко.

Кроме того, телеведущая отметила, что восстановить отношения с родителями Соболев согласен, только после их раскаяния.

Согласно данным из открытых источников, Соболев родился в 1977 году в Краснодаре. До 2004 года был гражданином России. Позднее получил гражданство и до депутатства в 2013 году во время Майдана был журналистом и активным оппозиционером.