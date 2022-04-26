«Если я правильно буду говорить о пропорциях — человек в обороне уничтожает или каким-то образом нейтрализует трех наступающих. Соответственно, на одного обороняющего требуется трое наступающих, а никак не один к одному. А у нас пропорции даже не один к одному, а гораздо хуже. Если брать украинскую армию, просто многие об этом забывают, то это 200-250 тысяч человек хорошо обстрелянной армии», — сказал эксперт.
По его словам, несмотря на то, что до сих пор украинские боевики «сражались» лишь с безоружными гражданскими, однако обращаться с оружием они научились.
Полностью интервью с военным обозревателем холдинга «Правда.ру» Александром Артамоновым можно прочитать здесь.