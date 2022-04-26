Военная наука основывается в том числе и на математических данных. В частности, давно подсчитано, какими должны быть пропорции наступающих и обороняющихся, чтобы перевес оказался стороне одной из армий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов

«Если я правильно буду говорить о пропорциях — человек в обороне уничтожает или каким-то образом нейтрализует трех наступающих. Соответственно, на одного обороняющего требуется трое наступающих, а никак не один к одному. А у нас пропорции даже не один к одному, а гораздо хуже. Если брать украинскую армию, просто многие об этом забывают, то это 200-250 тысяч человек хорошо обстрелянной армии», — сказал эксперт.

Немногие могут себе позволить ежедневный душ и теплый клозет. С чем столкнулись украинцы в Европе © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

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